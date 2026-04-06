Guardiola apre a una Nazionale | possibile futuro anche in azzurro?

Dopo la vittoria per 4-0 del Manchester City contro il Liverpool nei quarti di coppa, l’allenatore spagnolo ha lasciato aperta la possibilità di guidare una nazionale in futuro. Durante un’intervista, ha dichiarato di non escludere un'esperienza con una selezione nazionale, menzionando anche l’Italia come una delle opzioni possibili. Attualmente, l’Italia sta cercando un nuovo allenatore dopo le dimissioni di Gattuso.

Dopo il 4-0 del Manchester City sul Liverpool nei quarti di coppa, il tecnico spagnolo non chiude alla prospettiva di allenare una selezione nazionale: tra le ipotesi anche l’Italia, alla ricerca del dopo Gattuso. Pep Guardiola apre a una possibile esperienza alla guida di una Nazionale. Dopo la netta vittoria per 4-0 del suo Manchester City contro il Liverpool nei quarti di finale di coppa, il tecnico spagnolo ha parlato del proprio futuro, lasciando intendere di poter intraprendere una nuova sfida lontano dai club. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Futuro Nazionale, il neo partito di Vannacci apre una sede a Forlì: "Crescita significativa, adesioni da tutto il mondo della destra" Leggi anche: Guardiola fa sognare i tifosi italiani: «Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno» Temi più discussi: Guardiola 'vuole' Italia? La frase che fa sognare azzurri; Italia, la scelta del nuovo ct apre un bivio: ripartire o cambiare davvero? Il futuro non abita più nel passato: Pep Guardiola è più di una provocazione; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui; Italia nel baratro, dopo Gattuso si apre il toto-ct: da Conte a Mancini, fino al sogno Guardiola. Chi può ricostruire gli Azzurri. Guardiola apre all'Italia: Futuro da ct? Mi piacerebbe...Pep Guardiola come prossimo commissario tecnico della Nazionale Italiana potrebbe rivelarsi ben più di una mera suggestione. Il nome del tecnico del Manchester City è stato ... lalaziosiamonoi.it Italia, Guardiola si candida? Mi piacerebbe allenare una Nazionale(Adnkronos) – Pep Guardiola apre all’Italia? Il tecnico spagnolo ha parlato del suo futuro dopo la vittoria nei quarti di finale di coppa del suo Manchester City, che ha battuto con netto 4-0 il Liver ... pianetagenoa1893.net Tramonto dalla Guardiola di Piraino, uno dei punti panoramici più suggestivi della costa tirrenica messinese. Da qui lo sguardo si apre sul mare e sulle linee morbide dei monti, regalando uno spettacolo semplice ma autentico. Guardiola di Piraino (ME), Sici facebook Il capellismo, parola che ho inventato io, si riferisce al parlare unicamente di Guardiola come untore del calcio italiano ogni volta che si apre bocca x.com