A distanza di alcuni mesi dalla promozione, il Grosseto torna a ottenere riconoscimenti nel calcio professionistico. La squadra ha vinto il campionato di Serie D, girone E, nell’aprile 2026, sotto la guida di Paolo Indiani, che ha contribuito al raggiungimento di 12 titoli in carriera. La vittoria permette alla squadra di accedere alla categoria superiore, segnando un passo importante nel percorso sportivo del club.

Paolo Indiani ha riportato il Grosseto nel professionismo conquistando il campionato di Serie D, girone E, nell’aprile 2026. Il tecnico settantunenne raggiunge così il traguardo di dodici titoli vinti in Toscana. Il dominio dei biancorossi è sancito da numeri schiaccianti: 68 punti raccolti in 30 gare, con un distacco di 13 unità rispetto al Seravezza Pozzi. La squadra si distingue per l’efficacia offensiva con 53 reti segnate e una solidità difensiva che concede solo 20 gol, risultando la migliore in entrambi i comparti. Mentre mancano ancora tre giornate alla fine del torneo, il risultato finale è già scritto. Questo successo non è un caso isolato, ma l’ultimo atto di una serie di promozioni che vedono Indiani come protagonista assoluto del calcio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grosseto torna tra i pro: Paolo Indiani e il record di 12 titoli

Paolo Indiani, il “re delle promozioni” l’ha rifatto: 12 campionati vinti nella “sua” Toscana, l’ultimo a GrossetoIl calcio in Toscana è una cosa semplice: 20, 18 o 16 squadre si sfidano, alla fine vince Paolo Indiani.

Il Grosseto sbanca Montevarchi. Indiani. “Gioco e motivazioni. Bravi i miei ragazzi”Arezzo, 19 gennaio 2026 – “Siamo stati bravi a scendere in campo con le giuste motivazioni nonostante avessi la paura che la sconfitta di settimana...

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Il Grosseto torna in Serie C: l'ennesima promozione per mister Paolo IndianiQuando si parla di promozioni, sopratutto dalla Serie D alla C, Indiani è un maestro: dopo i risultati del 2 aprile, il Grosseto è tornato tra i professionisti. msn.com

Paolo Indiani, mister dodici promozioni, aveva iniziato a capire come poteva finire la stagione già al termine del girone di andata #GSTV #grossetosport facebook

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