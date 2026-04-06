Grecia attentati anarchici rivendicati in nome di Ardizzone e Mercogliano

In Grecia, sono stati rivendicati due attentati incendiari attribuiti a gruppi anarchici. Le autorità stanno indagando sui fatti, che sono stati annunciati pubblicamente attraverso comunicati di rivendicazione. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui sospetti o sui responsabili, mentre le forze di polizia intensificano i controlli per garantire la sicurezza pubblica. La situazione di tensione rimane sotto osservazione.

La tensione sul fronte dell’ eversione anarchica torna a salire dopo la rivendicazione di due recenti attentati incendiari avvenuti in Grecia. L’atto, condotto nel quartiere di Zografou, ad Atene, sarebbe stato rivendicato dai Nuclei di Azione Diretta, in particolare a una neo cellula che porta i nomi di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due giovani anarchici morti a Roma mentre preparavano un ordigno in un casolare abbandonato del Parco degli Acquedotti. Nel comunicato pubblicato sul sito LaNemesi, gli autori dell’attacco descrivono con toni espliciti attentato: “All’alba del 25 marzo abbiamo attaccato con un ordigno incendiario l’abitazione in cui risiedono il preside del Politecnico di Atene, Panayiotis Tsanakas, e un agente della polizia antisommossa nel quartiere di Zografou. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Grecia, attentati anarchici rivendicati in nome di Ardizzone e Mercogliano Leggi anche: Roma, gli anarchici commemorano Ardizzone e Mercogliano Leggi anche: “Sono morti combattendo”. L'elogio degli anarchici per la morte di Ardizzone e Mercogliano