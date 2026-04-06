Grande fumo e blackout nei paesi vicini | occhi puntati sull' incendio in Appennino

Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica nell’Appennino, provocando un’intensa coltre di fumo visibile a distanza e blackout in diversi paesi vicini. Le squadre di vigili del fuoco sono impegnate a contenere le fiamme tra le aree di Biagioni e Pracchia, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione nell’area di Alto Reno Terme, situata al confine tra la provincia di Bologna e la Toscana.

Ha espresso solidarietà il consigliere comunale del Partito Democratico Maurizio Fabbri: “Ci sono momenti in cui la forza di un territorio si misura nella capacità di reagire insieme. L’Appennino è un luogo che chiede attenzione, cura e investimenti, ma è soprattutto una comunità che, anche nelle difficoltà, dimostra di non piegarsi”. BolognaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Case sempre più care a Bologna fino a 5.200€mq: ecco dove costa di più (zona per zona) . 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Intense piogge sull'Appennino, occhi puntati sulle piene dei fiumi: scatta l'allerta meteo in Bassa RomagnaLe previsioni indicano che le precipitazioni "potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici con possibili superamenti delle soglie 1... Verso la Cremonese, occhi puntati sull’avversaria di domaniIl Milan si prepara a far visita alla Cremonese nel lunch match del ventisettesimo turno di campionato, una partita che a conti fatti rischia di... Argomenti più discussi: Lockdown energetico: dove potrebbero partire i razionamenti in Italia. Energia e crisi carburanti; Blackout a Teheran e attacchi intensi. Trump minaccia l’Iran Accordo o distruggiamo i vostri siti.; Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 30 marzo 2026. Grande Fratello, Rasha attacca Grazia: Tutto fumo e niente arrosto/ Troppo aggressiva, ma…Ieri, martedì 6 ottobre, Simona Ventura ha accolto nella Casa del Grande Fratello nuovi concorrenti, pronti a unirsi al gruppo già entrato la scorsa settimana. Tra loro c’è Rasha Younes, la quale ha ... ilsussidiario.net "Grande fumo e blackout nei paesi vicini": occhi puntati sull'incendio in Appennino x.com Grande preoccupazione in un hotel per un incendio partito dall'area fitness/sauna e il fumo che ha invaso la struttura. Gli ospiti sono stati evacuati e trascorreranno la notte alla caserma della guardia di finanza. Diversi i corpi dei vigili del fuoco attivati per gestir facebook