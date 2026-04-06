Gran Premio del Perdono 2026 Paolo Marangon trionfa in volata a Melegnano Podio tutto italiano

Nella 45esima edizione del Gran Premio del Perdono, corsa internazionale dedicata ai juniores, il vincitore è stato Paolo Marangon, che ha tagliato il traguardo in volata a Melegnano. La competizione ha visto salire sul podio esclusivamente atleti italiani, con i primi tre classificati. La gara si è svolta senza incidenti significativi e ha coinvolto numerosi giovani ciclisti provenienti da vari paesi.

La 45esima edizione del Gran Premio del Perdono 2026, corsa internazionale per Juniores, è stata conquistata da Paolo Marangon. Dopo i 129 chilometri di percorso intorno a Melegnano, il classe 2008, portacolori del Team Guerrini Senaghese, si è imposta nella volata finale davanti a Lorenzo Ceccarello (Autozai Contri) ed a Jacopo Vendramin (Forniture Moro Spercenigo). La corsa, come da previsione, si è accesa dopo l’entrata del circuito collinare. Sei corridori hanno proseguito in solitaria davanti al gruppo. Si è trattato di: Pietro Ferronato (Team Nord Est Petrucci Assali Steffen), Alessandro Battistoni e Ruben Ferrari (Pool Cantù GB Junior Team) Xander Graham (Prologue Racing Team) Bruno Mardegan (Team Guerrini Senaghese) e Daan Hogenelst (Team WPGA Amsterdam). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gran Premio del Perdono 2026, Paolo Marangon trionfa in volata a Melegnano. Podio tutto italiano Birraio dell’Anno 2025: il podio è tutto lombardo, Agostino Arioli del Birrificio Italiano si prende il primo premioLimido Comasco, 19 gennaio 2026 – Dominio lombardo nel premio “Birraio dell’anno”, la manifestazione organizzata da Fermento Birra che intende... Cortei, spettacoli e bancarelle: Melegnano celebra la 463esima fiera del PerdonoMelegnano (Milano), 2 aprile 2026 – Musici, sbandieratori, trampolieri, dame viscontee e tanto altro ancora. Temi più discussi: CICLISMO Il Gran premio del Perdono a Melegnano promette spettacolo a Pasquetta; PRESENTATO IL GP DEL PERDONO DI MELEGNANO. IL VIDEOMESSAGGIO DI VIVIANI: DIVERTITEVI IN BICI; JUNIORES. Tutto pronto a Melegnano per l’internazionale Gran Premio del Perdono; Street food, bancarelle, luna park e mostre: dal 2 al 6 aprile c'è la Fiera del Perdono. Melegnano, la partenza del Gran Premio del Perdono di ciclismo apre l’ultimo giorno di Fiera VIDEOAl via a Melegnano il Gran Premio del Perdono. Poco prima delle 9 il sindaco Vito Bellomo ha dato il via alla gara ciclistica internazionale riservata alla categoria juniores. Si tratta di un appuntam ... ilcittadino.it MELEGNANO. SPRINT VINCENTE DI MARANGON AL PERDONO: BATTUTI CECCARELLO E VENDRAMINMatteo Trentin è stato vittima di una brutta caduta a una quarantina di chilometri dall'arrivo del Fiandre: il veterano della Valsugana è finito a terra sul fosso a bordo strada poco dopo lo ... tuttobiciweb.it Il Gran Premio del terzo Csi del Toscana Tour 2026 è stato vinto dal cavaliere britannico in sella a Cacharel con il nostro Roberto Previtali in terza posizione su Quirinus... (l'articolo completo e la classifica cliccando sul titolo) #cavallomagazine facebook #Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria straordinaria nel Gran Premio del Giappone, terza prova del Mondiale 2026 x.com