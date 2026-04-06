Gran Premio del Perdono 2026 Paolo Marangon trionfa in volata a Melegnano Podio tutto italiano

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 45esima edizione del Gran Premio del Perdono, corsa internazionale dedicata ai juniores, il vincitore è stato Paolo Marangon, che ha tagliato il traguardo in volata a Melegnano. La competizione ha visto salire sul podio esclusivamente atleti italiani, con i primi tre classificati. La gara si è svolta senza incidenti significativi e ha coinvolto numerosi giovani ciclisti provenienti da vari paesi.

La 45esima edizione del Gran Premio del Perdono 2026, corsa internazionale per Juniores, è stata conquistata da Paolo Marangon. Dopo i 129 chilometri di percorso intorno a Melegnano, il classe 2008, portacolori del Team Guerrini Senaghese, si è imposta nella volata finale davanti a Lorenzo Ceccarello (Autozai Contri) ed a Jacopo Vendramin (Forniture Moro Spercenigo). La corsa, come da previsione, si è accesa dopo l’entrata del circuito collinare. Sei corridori hanno proseguito in solitaria davanti al gruppo. Si è trattato di: Pietro Ferronato (Team Nord Est Petrucci Assali Steffen), Alessandro Battistoni e Ruben Ferrari (Pool Cantù GB Junior Team) Xander Graham (Prologue Racing Team) Bruno Mardegan (Team Guerrini Senaghese) e Daan Hogenelst (Team WPGA Amsterdam). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Gran Premio del Perdono 2026, Paolo Marangon trionfa in volata a Melegnano. Podio tutto italiano

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