Negli ultimi dieci anni, le monarchie del Golfo hanno avviato un processo di modernizzazione che ha trasformato significativamente il panorama socio-politico del mondo arabo sunnita. Questa metamorfosi, senza precedenti, coinvolge cambiamenti nelle strutture di governo e nelle politiche interne, risultando da un percorso di riforme rapide e in alcuni casi radicali. La trasformazione si inserisce in un quadro più ampio di evoluzione delle monarchie che si confrontano con le sfide della modernità.

Il mondo arabo sunnita sta attraversando una metamorfosi socio-politica senza precedenti, guidata dalle monarchie del Golfo che in soli dieci anni hanno accelerato un processo di modernizzazione precedentemente immobile per secoli. L’Arabia Saudita ha impresso una svolta drastica al proprio sistema sociale. In un passato recente, il clero wahhabita controllava ogni aspetto della quotidianità e i concerti o il cinema erano proibiti; oggi, il regno promuove un’immagine scintillante di contemporaneità, accogliendo resort futuristici e festival musicali di fama internazionale. Questo spostamento vede il potere religioso ridimensionato a livelli mai visti prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golfo: la rivoluzione delle monarchie tra modernità e pragmatismo

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I passanti si si sono trovati di fronte alla danza fluttuante di una miriade di meduse, che in queste ore stanno affluendo in massa nelle acque del golfo facebook

Mi raccomando, Giorgia, al di là del voletto nel #Golfo (e di quello che porterà, se porterà qualcosa), continuate a deridere le #rinnovabili, ululare contro il "green" e lisciare il pelo ai negazionisti climatici. Un governo costruisce, non improvvisa. x.com