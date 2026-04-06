Girona-Villarreal | sfida tra crisi e sogni da Champions

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 20:00 si terrà al Municipal de Montilivi la partita tra Girona e Villarreal, due squadre di calcio che si affrontano in un match valido per la La Liga. L’incontro si svolge in un momento in cui entrambe le formazioni affrontano difficoltà in campionato e cercano punti importanti per migliorare la loro posizione in classifica.

L’Estadio Municipal de Montilivi ospita questo lunedì 6 aprile 2026 il match di La Liga tra Girona e Villarreal, previsto per le ore 20:00. L’incontro, valido per la trentesima giornata di campionato, vede contrapposti due progetti con obiettivi diametralmente opposti in questa fase della stagione. La formazione di Míchel arriva all’impegno con un bagaglio di 34 punti, che la collocano al 13esimo posto della classifica. Il morale è influenzato dall’ultima uscita del 21 marzo 2026, conclusasi con una sconfitta per 1 a 0 contro l’Osasuna. Dall’altra parte, gli uomini di Marcelino Toral volano in Catalogna forti di 58 punti e di una solida terza posizione nel ranking generale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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