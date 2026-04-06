La procura ha avviato indagini per identificare chi non ha rispettato il segnale rosso al passaggio a livello durante il Giro delle Fiandre 2026. L'episodio si è verificato durante la corsa, attirando l'attenzione delle autorità competenti. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata, ma le verifiche sono in corso per stabilire eventuali responsabilità. La questione rappresenta un elemento di attenzione nell'ambito della sicurezza della competizione.

Roma, 6 aprile 2026 – Da semplice imprevisto neanche così tanto raro in gara a qualcosa di più: un passaggio a livello chiuso durante la prima parte del Giro delle Fiandre 2026, quella per intenderci antecedente il gran finale, ha rischiato davvero di riservare un grosso colpo di scena, facendo tremare perfino Tadej Pogacar e Remco Evenepoel. Il passaggio a livello della discordia: cosa è successo e i provvedimenti. Sia lo sloveno che il belga, rispettivamente primo e terzo all'arrivo, rientravano nel drappello di corridori che, a 212 km dalla fine, è passato sotto le sbarre che stavano per chiudersi, un po' per scelta e un po' perché si trattava della parte iniziale di un plotone che infatti, dopo quel contrattempo, si sarebbe spezzato in due tronconi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro delle Fiandre 2026, la procura vuole identificare chi non ha rispettato il rosso al passaggio a livello

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