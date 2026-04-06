Giovane morta dentro al Centro di salute mentale Asugi fa scattare l' indagine interna

Una giovane è deceduta all’interno di un centro di salute mentale, portando all’avvio di un’indagine interna da parte dell’Asugi. La notizia ha suscitato shock tra i familiari e tra gli operatori del settore, che si trovano a dover affrontare un episodio che ha lasciato un vuoto e molte domande. Le autorità stanno verificando le circostanze che hanno portato a questa tragedia, senza ancora fornire dettagli ufficiali.

L'annuncio è stato dato dal direttore Antonio Poggiana in occasione di una intervista rilasciata ai microfoni di Telequattro. "È sconvolgente per la famiglia, ma anche per tutti gli operatori dei centri di salute mentale”. A margine il commento dell'assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi “Purtroppo sono tragedie che lasciano il deserto dietro. È sconvolgente per la famiglia, ma anche per tutti gli operatori dei centri di salute mentale”. Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Telequattro nei giorni scorsi, il direttore di Asugi Antonio Poggiana ha annunciato l'avvio di una indagine interna per fare luce sul suicidio della venticinquenne triestina in carico alla struttura di via Gambini e ritrovata morta all'interno di uno dei bagni del centro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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Al Centro per le famiglie e al Centro salute mentale: tre posti per il servizio civile universaleAnche a Savignano sul Rubicone è possibile vivere un’esperienza di Servizio civile universale grazie ai due progetti attivi che mettono a...

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Giovane morta dentro al Centro di salute mentale, Asugi fa scattare l'indagine internaL'annuncio è stato dato dal direttore Antonio Poggiana in occasione di una intervista rilasciata ai microfoni di Telequattro. È sconvolgente per la famiglia, ma anche per tutti gli operatori dei cent ... triesteprima.it

Una storia di plagio al centro di una disputa giudiziaria facebook

Il centro di creazione artistica tra le colline del Monferrato compie 10 anni e presenta un calendario di 25 eventi. Rappresentazioni in cui i coreografi condividono con il pubblico il lavoro scaturito dalle loro residenze artistiche in uno scambio che è alla base de x.com