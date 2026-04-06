Un confronto tra ex calciatori e allenatori si è acceso dopo alcune dichiarazioni pubbliche. L’ex allenatore di Serie A ha criticato un altro ex calciatore, accusandolo di parlare troppo senza conoscere i fatti, aggiungendo che i costi sono a carico della società. La replica non si è fatta attendere, portando a un botta e risposta tra le parti coinvolte. La vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Daniele Adani contro Gigi Cagni, poi la risposta. L’ex allenatore di Serie A è stato chiamato in causa dall’ex difensore, oggi telecronista e opinionista Rai, come esempio non proprio virtuoso della mentalità italiana, molto difensivista, in un discorso più ampio sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali: “Oggi, mi dispiace dirvelo, ma ci sono ancora tanti Cagni, tanti allenatori come Cagni”, ha detto Adani nell’ultima puntata di Viva El Futbol, parlando con Nicola Ventola e Antonio Cassano. I tre – nel corso della trasmissione streaming – sottolineano sempre l’importanza del bel gioco, esaltando spesso allenatori come Fabregas, Gasperini, De Zerbi e altri che provano a offrire un calcio più offensivo e spregiudicato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Gigi Cagni contro Adani: “Meno sanno e più parlano. E pensate che lo paghiamo noi”

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Temi più discussi: Non capisce di calcio, ma lo paghiamo noi, ex allenatore furioso con Adani; Cagni, bordata su Adani: Lo avete sentito? Meno sanno e più parlano. Lui uno di quelli che…; Cagni si vendica di Adani: Vi faccio vedere un suo video dell'Empoli, pensate che lo paghiamo noi; Cagni contro Adani: Pensate che lo paghiamo noi. Vi faccio vedere un suo video dell’Empoli: se questi sono quelli che capiscono di calcio allora io sono ancora bello tranquillo.

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