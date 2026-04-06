Gianni Morandi festeggia la Pasqua con tutta la famiglia a Monghidoro | il video

Durante le festività pasquali, un noto cantante italiano ha scelto di passare il tempo con la famiglia nella sua abitazione situata sull'Appennino. Ha condiviso un video che mostra momenti trascorsi con la moglie e altri familiari a Monghidoro. La giornata è stata dedicata a festeggiamenti e incontri, con alcune riprese che ritraggono la casa e le tradizioni pasquali della famiglia.

Il cantautore bolognese ha trascorso le festività nella sua casa sull'Appennino con la moglie, i figli e i nipoti (c'era anche Tredici Pietro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gianni Morandi festeggia la Pasqua con tutta la famiglia a Monghidoro: il video Gianni Morandi, la Pasqua più bella: tutta la famiglia insieme. Il video mentre rompe l'uovo fa impazzire i fanUna giornata speciale, non solo per la Pasqua, ma anche perché tutta la famiglia di Gianni Morandi si è riunita al completo. La Pasqua di Gianni Morandi a Monghidoro circondato da figli, nipoti e cioccolatoBologna, 5 aprile 2026 – Sono trascorsi 50 anni da quando una vocina di bimba –fuori campo nella canzone – ripeteva continuamente: “Sei forte papà”. Temi più discussi: Gianni Morandi, la rivelazione sul futuro: Mi piacerebbe finire così, poi il tour per i 60 anni di ‘C’era un ragazzo’ e la vecchia censura della Rai; Gianni Morandi: Canterò fino all'ultimo, come Aznavour. Io e De Silvestri sfottiamo Orsolini...; Gianni Morandi, a 81 anni torna in tour: Mi piacerebbe finire come Aznavour; Che tempo che fa: Gianni Morandi festeggia con figlio e Jovanotti, Brignone da brividi, Orietta Berti svela il regalo di Pier Silvio Berlusconi. Gianni Morandi festeggia la Pasqua con figli e nipotiGianni Morandi ha festeggiato la Pasqua nella sua Monghidoro assieme alla sua famiglia, con figli e nipoti. Il cantante sui social ha pubblicato un video in ... lapresse.it Gianni Morandi festeggia la Pasqua con figli e nipoti, c'è anche Tredici Pietro(LaPresse) Gianni Morandi ha festeggiato la Pasqua nella sua Monghidoro assieme alla sua famiglia, con figli e nipoti. Il cantante sui social ha pubblicato un video in cui rompe un uovo di cioccolato ... msn.com # **Genova per loro** Nell'Aprile del 2016 Gianni Morandi e Claudio Baglioni vennero a Genova per il loro tour. Sono passati 10 anni esatti. Ecco cosa scrisse Gianni nel suo profilo: *6 aprile. Genova, borgo marinaro Boccadasse. È una giornata stupenda...* * facebook “Il mio sogno è sempre stato quello di essere Gianni Morandi!” - @lorenzojova e il nuovo pezzo per @morandi_g #CTCF x.com