Giamosa anni ’30 | tra siepi spinose e furie contadine

Nel 2005, Augusto Burlon ha scritto a Feltre ricordi relativi a Giamosa negli anni tra la fine degli anni '30 e l'inizio degli anni '40. Questi appunti sono conservati nell’Archivio Armando Dal Pont e offrono un quadro della vita rurale del tempo. Burlon descrive le siepi spinose e le tensioni tra contadini, rivelando le difficoltà quotidiane di quel periodo.

Augusto Burlon, attraverso memorie redatte a Feltre il 1 ottobre 2005 e conservate nell’Archivio Armando Dal Pont, ricostruisce la dura realtà rurale di Giamosa tra la fine degli anni ’30 e l’inizio dei ’40. Il racconto svela un sistema di difesa della proprietà privata quasi militare, dove il confine tra pubblico e privato era protetto con metodi a tratti violenti. La vita quotidiana in quell’area di Belluno era segnata da una gestione rigidissima delle risorse agricole. I mezzadri, che operavano per conto di grandi proprietari, consideravano ogni singolo prodotto della terra come un bene prezioso da difendere a ogni costo. Il timore costante di subire furti trasformava i campi in zone presidiate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giamosa anni ’30: tra siepi spinose e furie contadine Spaccio in viale Ungheria: cocaina e hashish nascosti tra siepi e tombiniOperazione della Polizia di Stato di Udine contro lo spaccio nella zona di viale Ungheria e del parco Martiri delle Foibe. Il webinar Coldiretti di educazione alimentare tra etichette trasparenti e merende contadineL’iniziativa rappresenta un appuntamento centrale nel percorso di educazione alimentare che Coldiretti porta avanti da anni sul territorio regionale...