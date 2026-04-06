Giallo in Serbia | esplosivo vicino a gasdotto Orban la Russia e i sospetti di un finto sabotaggio

Sul territorio serbo si è verificato un episodio che ha coinvolto un esplosivo nei pressi di un gasdotto che trasporta gas russo verso Serbia e Ungheria. L'incidente ha sollevato sospetti di un possibile sabotaggio, mentre le autorità stanno indagando sulla natura del fatto. Fonti ufficiali stanno analizzando i dettagli dell'episodio e le eventuali responsabilità coinvolte. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale sul rischio di attacchi alle infrastrutture energetiche della regione.

Roma, 6 aprile 2026 – È giallo sul presunto sabotaggio al gasdotto Balkan Stream, un'estensione del TurkStream che rifornisce di gas russo la Serbia e la vicina Ungheria. Secondo quanto riferito dal presidente serbo Aleksandar Vucic, due zaini contenenti "ingenti quantitativi di esplosivo e detonatori" sono stati trovati ieri dalla polizia e dall'esercito "a poche centinaia di metri" dalle condotte. Il capo del governo di Belgrado ha fatto sapere di aver "informato il primo ministro ungherese Viktor Orban". Orban accusa l'Ucraina Immediatamente Budapest ha puntato il dito contro l'Ucraina ("Il fallito attentato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giallo in Serbia: esplosivo vicino a gasdotto. Orban, la Russia e i sospetti di un finto sabotaggio Serbia, ordigno esplosivo trovato vicino al gasdotto diretto in UngheriaLe autorità della Serbia hanno rinvenuto “un ordigno esplosivo di potenza devastante” vicino a un gasdotto che collega il Paese alla vicina Ungheria. Un ordigno esplosivo è stato trovato in Serbia, vicino al gasdotto diretto in UngheriaLe autorità della Serbia hanno rinvenuto “un ordigno esplosivo di potenza devastante” vicino a un gasdotto che collega il Paese alla vicina Ungheria. Si parla di: Vucic avverte Orban: Trovato esplosivo vicino a un gasdotto diretto in Ungheria. E Budapest accusa l'Ucraina. Serbia, ordigno esplosivo trovato vicino al gasdotto diretto in UngheriaLe autorità della Serbia hanno rinvenuto un ordigno esplosivo di potenza devastante vicino a un gasdotto che collega il Paese alla vicina Ungheria. lapresse.it Serbia, esplosivi vicino gasdotto diretto in Ungheria | Vucic chiama Orban: riunione d’emergenza a BudapestSerbia, trovati esplosivi vicino gasdotto verso l'Ungheria: Vucic chiama Orban, convocata riunione d'emergenza del Consiglio di difesa a Budapest ... ilsussidiario.net