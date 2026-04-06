Al momento, nel reality show Grande Fratello Vip, si sta svolgendo un televoto che coinvolge tre concorrenti: Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. La scelta del pubblico determinerà chi tra loro dovrà lasciare la Casa. La dinamica del televoto si aggiunge a un episodio recente chiamato

Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry sono i tre protagonisti del televoto attualmente aperto per il Grande Fratello Vip. L’obiettivo è determinare chi tra loro lascerà la Casa domani, alla chiusura delle votazioni. Il meccanismo di questa nomination è stato stabilito da Ilary Blasi durante l’ultima puntata. La selezione ha finire al voto la donna che ha ricevuto più preferenze dal pubblico femminile, l’uomo più votato dai colleghi maschi e Ibiza Altea, la quale era già stata sconfitta in un precedente scontro contro Raimondo Todaro. L’equilibrio dei generi e il dilemma della produzione. I dati dei sondaggi indicano che Marco Berry è il candidato meno votato, sebbene il distacco rispetto agli altri due sia minimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip: tra televoto e perizoma-gate, chi lascerà la Casa?

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