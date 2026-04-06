A Genova l’imprenditore Gabriele Silvano è stato condannato a 8 anni e 10 mesi di reclusione per traffico internazionale di droga. La sentenza si basa su un procedimento che ha già visto la condanna precedente per possesso di armi. Attualmente, è in corso un processo relativo al trasferimento fittizio di un terreno, presumibilmente finalizzato a favorire le cosche criminali.

Per i giudici di primo grado ha trafficato droga, e per questo merita 8 anni e 10 mesi. L’imprenditore Gabriele Silvano ha riportato una nuova condanna dopo che nei mesi scorsi aveva subito tre anni per la detenzione di alcune armi, mentre è in corso il processo per il trasferimento fittizio d’un terreno secondo la Procura compiuto per agevolare un clan mafioso. Silvano, 52 anni, operava nella zona di Serra Riccò, entroterra genovese, e a parere dell’accusa s’era organizzato con il dipendente d’una società di spedizioni del porto di Genova, Enrico Bomarsi e con tre cittadini ecuadoriani, per importare grossi quantitativi di cocaina da Guayaquil ai moli del capoluogo ligure. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, seconda condanna per l’imprenditore Gabriele Silvano, 8 anni e 10 mesi per traffico internazionale di droga

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