Un imprenditore di Genova è stato condannato a 8 anni e 10 mesi di reclusione per traffico internazionale di droga. Nei mesi scorsi, era stato già condannato per la detenzione di armi e attualmente è in corso un processo riguardante un trasferimento fittizio di un terreno, accusato di aver facilitato le cosche. La sentenza si basa sulle risultanze dei giudici di primo grado che hanno riconosciuto le accuse di traffico di sostanze stupefacenti.

Per i giudici di primo grado ha trafficato droga, e per questo merita 8 anni e 10 mesi. L’imprenditore Gabriele Silvano ha riportato una nuova condanna dopo che nei mesi scorsi aveva subito tre anni per la detenzione di alcune armi, mentre è in corso il processo per il trasferimento fittizio d’un terreno secondo la Procura compiuto per agevolare un clan mafioso. Silvano, 52 anni, operava nella zona di Serra Riccò, entroterra genovese, e a parere dell’accusa s’era organizzato con il dipendente d’una società di spedizioni del porto di Genova, Enrico Bomarsi e con tre cittadini ecuadoriani, per importare grossi quantitativi di cocaina da Guayaquil ai moli del capoluogo ligure. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, seconda condanna per l’imprenditore Gabriele Silvano, 8 anni e 10 mesi per traffico internazionale di droga

Genova: 8 anni e 10 mesi per traffico di cocaina nel portoNel cuore pulsante del porto di Genova, dove il commercio internazionale si intreccia con le rotte globali, è emersa una condanna definitiva per...

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Traffico internazionale di droga, otto anni all’impresario Silvano. Ora il processo sui favori ai clanL’imprenditore Gabriele Silvano ha riportato una nuova condanna dopo che nei mesi scorsi aveva subito tre anni per la detenzione di alcune armi, mentre è in corso il processo per il trasferimento ... ilsecoloxix.it

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