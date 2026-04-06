Un'illustratrice di Montreal, nota come Boum, ha creato una serie di 75 vignette che descrivono le difficoltà quotidiane dei genitori. Le immagini rappresentano il caos e lo stress legati alla gestione della famiglia, trasformandoli in scene che suscitano risate. La serie mette in evidenza le sfide della genitorialità senza commenti o interpretazioni, offrendo una finestra visiva sulla realtà di molte famiglie.

Samantha Leriche-Gionet, l’illustratrice freelance di Montreal nota come Boum, mette in scena il disordine della genitorialità attraverso 75 vignette che trasformano lo stress quotidiano in risate. L’artista canadese utilizza un tratto pulito e personaggi estremamente espressivi per raccontare la realtà dei genitori. La narrazione è semplice ma incisiva, capace di trasformare i momenti più banali della vita familiare in scene comiche e dolorosamente riconoscibili. Tra verità brutali e dolcezza inaspettata. Le opere di Boum si distinguono per non idealizzare il ruolo di madre, preferendo mostrare le contraddizioni e le frustrazioni del percorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genitori al collasso: 75 vignette che svelano il caos familiare

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