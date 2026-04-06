Genitori al collasso | 75 vignette che svelano il caos familiare
Un'illustratrice di Montreal, nota come Boum, ha creato una serie di 75 vignette che descrivono le difficoltà quotidiane dei genitori. Le immagini rappresentano il caos e lo stress legati alla gestione della famiglia, trasformandoli in scene che suscitano risate. La serie mette in evidenza le sfide della genitorialità senza commenti o interpretazioni, offrendo una finestra visiva sulla realtà di molte famiglie.
Samantha Leriche-Gionet, l’illustratrice freelance di Montreal nota come Boum, mette in scena il disordine della genitorialità attraverso 75 vignette che trasformano lo stress quotidiano in risate. L’artista canadese utilizza un tratto pulito e personaggi estremamente espressivi per raccontare la realtà dei genitori. La narrazione è semplice ma incisiva, capace di trasformare i momenti più banali della vita familiare in scene comiche e dolorosamente riconoscibili. Tra verità brutali e dolcezza inaspettata. Le opere di Boum si distinguono per non idealizzare il ruolo di madre, preferendo mostrare le contraddizioni e le frustrazioni del percorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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