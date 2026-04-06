Un rapporto recente rivela che l’Unione Europea considera la propria esposizione alla Cina non più solo come una dipendenza temporanea nelle catene di approvvigionamento, ma come una condizione stabile e strutturale. La pubblicazione evidenzia come questa relazione influenzi diversi settori e analizza le misure adottate per contrastare eventuali effetti negativi derivanti da questa dinamica. La discussione si focalizza sulle strategie europee per gestire la presenza cinese in vari ambiti economici.

L’esposizione europea alla Cina non è più solo una questione di dipendenze nelle supply chain, ma una condizione strutturale. Il controllo cinese su molti minerali critici, unito alla sovrapproduzione industriale e alla capacità di utilizzare commercio e investimenti come strumenti coercitivi, sta ridefinendo il contesto competitivo globale. L’afflusso di prodotti a basso costo non rappresenta solo una distorsione di mercato, ma si inserisce in una strategia geoeconomica più ampia. Il policy brief Beijing hold’em: European cards against Chinese coercion, firmato dall’esperto del programma geoeconomico dell’Ecfr Tobias Gehrke e dalla research assistant Nina Schmelzer, evidenzia come l’Europa sia ancora impreparata ad affrontare questa fase. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Gehrke (Ecfr) svela le carte europee contro la coercizione cinese

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