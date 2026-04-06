Gennaro Gattuso ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dal ruolo di selezionatore della Nazionale italiana, chiarendo le circostanze che hanno portato alla sua decisione. In un’intervista, ha negato di aver rinunciato a bonus economici e ha spiegato i motivi delle sue dimissioni, avvenute venerdì scorso. La sua scelta ha suscitato attenzione, anche perché avrebbe deciso di rinunciare a un compenso per salvaguardare lo staff.

Gennaro Gattuso ha rotto il silenzio dopo l’addio al ruolo di selezionatore della Nazionale italiana, smentendo le voci su presunti bonus economici e rivelando i dettagli legati alle sue dimissioni avvenute venerdì. L’ex allenatore azzurro ha espresso un forte senso di orgoglio per il percorso intrapreso con una squadra in cui, a suo, pochi desideravano entrare. Il tecnico ha tuttavia manifestato amarezza verso coloro che hanno atteso il suo insuccesso per festeggiare, criticando aspramente anche le norme riguardanti l’accesso ai Mondiali. Il sostegno della famiglia è stato fondamentale per l’uomo in questo periodo di crisi, offrendogli il supporto necessario per superare il momento difficile following la disfatta contro la Bosnia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gattuso svela l’addio: rinuncia ai soldi per salvare lo staff

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