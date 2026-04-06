Gatti sterminati a Bocale 2 | Crudeltà disumana erano la gioia di mia madre malata

A Bocale 2, alcuni gatti sono stati trovati uccisi in modo violento, suscitando sdegno tra i residenti della zona. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre i vicini hanno espresso sgomento per quanto accaduto. L’episodio ha coinvolto anche una donna malata, che ha detto di sentire un forte dolore personale legato alla perdita degli animali che rappresentavano un momento di gioia per lei e la sua famiglia.

Disumano atto di violenza sugli animali, segnalato da una residente che in famiglia si prendeva cura con amore dei felini presenti in una zona collinare dell'ampia frazione periferica di Reggio Calabria Un atto di crudeltà gratuita sugli animali che ha causato indirettamente dolore anche a una donna malata. La triste storia è condivisa da una cittadina residente a Bocale 2, ampia frazione periferica di Reggio Calabria, dove è avvenuta una strage di gatti a opera di mano ancora ignota. “Spero con il mio racconto di sensibilizzare quante più persone possibili”, dice. “Vivo nella zona collinare di Bocale 2 - continua - circondata da vigneti e colline e poche case. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Passler torna in gara: revocata sospensione per doping | L'atleta: «Per la Nutella usato il cucchiaio di mia madre malata di tumore» Genitori e figli sterminati dal monossido di carbonio: chi erano le vittime e cosa è successo a PorcariSi chiamavano Arti, Jonida, Hajdar e Xhesika i quattro deceduti a Porcari (Lucca).