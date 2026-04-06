Gatti sterminati a Bocale 2 | Crudeltà disumana erano la gioia di mia madre malata

È avvenuto un episodio di violenza nei confronti di alcuni gatti a Bocale 2, dove sono stati trovati morti. La donna che si prendeva cura di loro, malata, ha dichiarato di sentirsi profondamente colpita dall’accaduto, sottolineando quanto gli animali rappresentassero un momento di serenità per lei. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili di questo gesto.

Disumano atto di violenza sugli animali, segnalato da una residente che in famiglia si prendeva cura con amore dei felini presenti in una zona collinare dell'ampia frazione periferica di Reggio Calabria Un atto di crudeltà gratuita sugli animali che ha causato indirettamente dolore anche a una donna malata. La triste storia è condivisa da una cittadina residente a Bocale 2, ampia frazione periferica di Reggio Calabria, dove è avvenuta una strage di gatti a opera di mano ancora ignota. “Spero con il mio racconto di sensibilizzare quante più persone possibili”, dice. “Vivo nella zona collinare di Bocale 2 - continua - circondata da vigneti e colline e poche case. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Passler torna in gara: revocata sospensione per doping | L'atleta: «Per la Nutella usato il cucchiaio di mia madre malata di tumore» Si parla di: Gatti sterminati a Bocale 2: Crudeltà disumana, erano la gioia di mia madre malata; Reggio Calabria, strage di gatti a Bocale: il racconto di una famiglia e il dolore per un gesto crudele e inaccettabile. Reggio Calabria, strage di gatti a Bocale: il racconto di una famiglia e il dolore per un gesto crudele e inaccettabileGentilissima Redazione, Mi trovo a scrivere nel giorno di Pasqua, con la speranza con il mio racconto di sensibilizzare quante più persone possibili. Vivo nella zona collinare di Bocale 2 in Reggio C ... strettoweb.com