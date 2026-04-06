Dopo la partita contro l’Inter, il tecnico ha dichiarato che se ne deve andare, segnando la decima sconfitta consecutiva contro i nerazzurri e la quindicesima in questa stagione. I romanisti, nel frattempo, hanno concluso la gara con risultati che aumentano le difficoltà in classifica. La squadra si trova in una fase complicata, con il tecnico che ha espresso chiaramente la volontà di lasciare l’incarico.

Decima sconfitta consecutiva contro i nerazzurri, la quindicesima in stagione. I romanisti insorgono e mettono nel mirino anche la società Tanti tifosi della Roma hanno ormai iniziato a scaricare, forse definitivamente, Gian Piero Gasperini dopo la pesante sconfitta in casa dell’Inter – la quindicesima complessiva di una stagione fin qui andata al di sotto delle attese – che complica ulteriormente la corsa al traguardo Champions. Tra l’altro quella di ieri è il decimo ko consecutiva dell’allenatore di Grugliasco contro i nerazzurri. Malen arriva dalla Premier e va a 2000 kmh. Si allena con Gasperini e non si muove più. La Roma di Gasperini... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasperini scaricato dopo Inter-Roma: “Se ne deve andare”

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