Gasolio a 2,15€ | crisi Hormuz e Brent a 113$ incendiano i prezzi

Il prezzo del gasolio in Italia ha raggiunto 2,154 euro al litro lunedì 6 aprile 2026, in risposta alle tensioni nello Stretto di Hormuz e al rialzo del prezzo del Brent, che si attesta a 113 dollari. La combinazione di questi fattori ha portato a un aumento dei costi del carburante nel paese.

Il prezzo del gasolio in Italia ha toccato il picco di 2,154 euro al litro questo lunedì 6 aprile 2026, a causa della crisi nello Stretto di Hormuz e del Brent a 113 dollari. L’impennata colpisce diverse regioni, superando i massimi registrati quattro anni fa. I dati aggiornati al 6 aprile mostrano una situazione allarmante per i consumatori. In particolare, tre zone del Paese hanno già varcato la soglia dei 2,15 euro: la Calabria registra 2,169 euro, mentre Lombardia e Provincia di Bolzano segnano entrambe 2,157 euro al litro. Questo scenario non rappresenta un evento isolato. Gli esperti prevedono che l’allineamento verso l’alto riguardi tutte le altre regioni italiane nell’arco di pochissimi giorni, rendendo il superamento dei due euro un fenomeno generalizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gasolio a 2,15€: crisi Hormuz e Brent a 113$ incendiano i prezzi Borse e prezzo petrolio oggi 19 marzo | Europa in rosso: Milano -2,9%. Brent sopra i 113 dollari, gas a 65 euroSi mantiene alta la pressione sulle principali borse europee dopo l'avvio in calo di Wall Street. Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo... Temi più discussi: Il prezzo della benzina self sale a 1,777 euro al litro, il gasolio sfonda il tetto dei 2,10 euro; Allarme Ue: Il razionamento dei carburanti va messo in conto. Così i diversi Paesi si preparano all'austerity; Carburanti, Pasquetta salata: in Toscana il gasolio supera i 2,6 euro al litro. I prezzi provincia per provincia; Crisi carburanti, giù i limiti di velocità e meno viaggi: UE consiglia misure drastiche. Sorpasso Diesel: il prezzo del gasolio vola sopra la benzina a causa della crisi in IranShock alla pompa a Pasquetta: gasolio a 2,09 euro nonostante il taglio accise. L'effetto del blocco a Hormuz mette in ginocchio i trasporti. it.benzinga.com Gasolio oltre i 2,15 euro, record storico in Italia e continuano gli aumentiIl diesel supera i 2,15 euro in diverse regioni italiane: rincari spinti dal petrolio oltre 110 dollari e dalla crisi nello Stretto di Hormuz ... quifinanza.it Carburanti, Pasquetta salata: in Toscana il gasolio supera i 2,6 euro al litro. I prezzi provincia per provincia x.com Senz'acqua per i campi e ora con costi del gasolio alle stelle: "Comparto agricolo allo stremo" Leggi qui: https://quotidianodigela.it/senzacqua-per-i-campi-e-ora-con-costi-del-gasolio-alle-stelle-comparto-agricolo-allo-stremo facebook