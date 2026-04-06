Il gruppo Fermiamo il mostro ha chiesto ai sindaci di Bergeggi e Vado Ligure di presentare ricorso al Tar per ottenere la sospensiva sull’apertura del deposito di gas naturale liquefatto nel porto locale. La richiesta segue il via libera ottenuto lo scorso 4 marzo dai ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti. La questione riguarda anche il possibile transito di circa 7.200 camion lungo le strade della zona, con i rischi connessi.

Il gruppo Fermiamo il mostro sollecita i sindaci di Bergeggi e Vado Ligure a richiedere una sospensiva al Tar per bloccare l’imminente avvio del deposito di gas naturale liquefatto nel porto locale, dopo il via libera dato dai ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti lo scorso 4 marzo. L’operazione, guidata dalla società Gnl Med, prevede la costruzione di un impianto che occupa uno spazio paragonabile a un campo di calcio. Il progetto si basa sull’installazione iniziale di 11 grandi serbatoi destinati al carico e scarico del combustibile, permettendo alle imbarcazioni di rifornirsi e di alimentare cisterne su gomma e rotaia per distribuire il gas verso il nord Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gas GNL a Bergeggi: tra 7.200 camion e rischi, corsa al TAR

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Si parla di: Deposito Gnl a Bergeggi, Fermiamo il mostro non ci sta: Chiediamo agli amministratori locali di agire con urgenza in tutte le sedi possibili per bloccare i lavori.

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