Durante la trasmissione Indagini Aperte, il giornalista de Le Iene ha riferito di aver ascoltato testimonianze riguardanti l’operazione di dragaggio nel canale di Tromello, descrivendo alcune persone coinvolte come particolarmente nervose durante le operazioni. Ha anche sottolineato che le informazioni raccolte dal programma non sono ancora state rese pubbliche per non disturbare le indagini in corso. Nessun dettaglio specifico sui nomi o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

I colpi di scena su Garlasco non sono finiti. Lo ha lasciato intendere Alessandro De Giuseppe. Il volto de Le Iene, ospite di Indagini Aperte, è tornato a parlare delle testimonianze raccolte dal programma di Italia 1 e che ancora non sono state rese note per evitare di intralciare le indagini. Tra queste la versione di una persona conosciuta a Garlasco che ha rivelato particolari che risulterebbero utilissimi per capire chi ha ucciso Chiara Poggi. Tra le varie cose raccontate da De Giuseppe nel video, anche che "qualcuno era veramente molto nervoso mentre dragavano il canale di Tromello" dopo le dichiarazioni del super testimone Bruscagin. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, la Iena De Giuseppe: "Qualcuno era nervosissimo mentre dragavano il canale di Tromello"

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