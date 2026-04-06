Galaxy Watch 8 | AI di Google e sconti ecco il nuovo prezzo

Il Samsung Galaxy Watch 8 è stato messo in vendita a 289,99 dollari a partire dal 6 aprile, dopo uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 349,99 dollari. La versione include funzionalità di intelligenza artificiale sviluppate da Google. Il dispositivo è stato promosso con promozioni e offerte di sconto che hanno portato a questa riduzione di prezzo.

Il Samsung Galaxy Watch 8 è disponibile al prezzo di 289,99 dollari a partire dal 6 aprile, grazie a uno sconto del 17% che ne riduce il costo originale di 349,99 dollari. L’operazione, attiva su Amazon, permette di risparmiare complessivamente 60 dollari sull’acquisto del dispositivo. Questa opportunità di acquisto riguarda specificamente il modello da 40mm con connettività Bluetooth e cinturino Graphite. L’offerta si inserisce in un contesto di mercato dove l’aggiornamento hardware diventa accessibile predilige l’ecosistema Android rispetto a quello di iOS. L’integrazione dell’intelligenza artificiale e il nuovo design. Il dispositivo introduce una novità tecnologica rilevante: è il primo smartwatch a integrare Google Gemini AI direttamente all’interno della schermata principale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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