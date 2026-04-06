Il Friuli Venezia Giulia si trova in piena affluenza turistica, con Lignano e Trieste che registrano il tutto esaurito in anticipo rispetto alle settimane precedenti. Le località culturali e balneari sono al completo, grazie a temperature più alte del normale per il periodo e alla preferenza dei viaggiatori di soggiornare in zone vicine per risparmiare sui costi di viaggio e fronteggiare l’incertezza globale.

Il turismo in Friuli Venezia Giulia registra un pieno di presenze per questo Lunedì 06 Aprile 2026. Le località culturali e balneari sono sature, spinte da temperature anomale per la stagione e dalla tendenza a viaggiare vicino casa per evitare i costi dei carburanti e l’instabilità globale. Lignano Sabbiadoro vive un anticipo della stagione estiva. Gli operatori del settore segnalano che le strutture attualmente operative, pari a circa il 25%, sono completamente occupate, inclusi i campeggi. La spinta arriva da flussi interni regionali, dal Veneto e dalle consuete direttrici di Austria e Germania. Questo afflusso massiccio ha saturato non solo i posti letto, ma anche le spiagge e i locali di ristorazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fvg travolta dal turismo: Lignano e Trieste in sold out precoce

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