Durante la finale per l’accesso ai Mondiali, un quattordicenne impiegato come raccattapalle ha sottratto il documento contenente l’elenco dei tiratori bosniaci a un portiere noto. L’episodio si è verificato nello stadio di Zenica, lasciando di stucco gli spettatori presenti. La polizia ha preso in custodia il giovane, che ha ammesso il furto, e sono stati avviati i controlli necessari per accertare eventuali conseguenze.

Afan Cizmic, un quattordicenne impegnato come raccattapalle a Zenica, ha sottratto il documento con l’elenco dei tiratori bosniaci a Gigio Donnarumma durante la finale per l’accesso ai Mondiali. L’azione è stata catturata in un video che sta circolando ampiamente sui social media. Mentre Tahirovic realizzava con successo il primo calcio di rigore, il giovane Cizmic ha approfittato del momento per prendere il foglio. Da quell’istante, il portiere azzurro non è riuscito a parare alcun tiro, rendendo il ragazzo un simbolo della vittoria bosniaca. L’impatto psicologico e i retroscena dello scontro tra portieri. Il gesto di Cizmic non è avvenuto nel vuoto, ma dopo una tensione già palpabile tra i due guardiani della porta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto shock a Donnarumma: il raccattapalle che ha deciso i Mondiali

Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi.

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