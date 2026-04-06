Furto di vestiti in un negozio di via del Corso a Roma | denunciato un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale per aver tentato di rubare capi d'abbigliamento in un negozio di via del Corso. Dopo il fermo, è stato condotto al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria. L’intervento è avvenuto a seguito di un episodio di furto segnalato all’interno del negozio.

È stato portato nel Cpr di Ponte Galeria. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno denunciato un 34enne sorpreso a rubare capi d'abbigliamento in un negozio di via del Corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Roma: furto in negozio del centro, denunciato 34enneNell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Roma Capitale, che sono stati intensificati in occasione delle festività pasquali, sono... Roma, furto sventato in via del Corso: 34enne verso il rimpatrioUn cittadino cileno di 34 anni è stato denunciato per aver rubato tre capi d’abbigliamento in un negozio di via del Corso, sabato pomeriggio. Temi più discussi: Arrestato dopo aver rubato vestiti in un negozio: era stato espulso a ottobre; Rubano abiti in un negozio nascondendoli sotto i vestiti. In tre in arresto; Cerca di fare shopping gratis in Rinascente: bloccato con 680 euro di vestiti; Terracina, furto in un negozio di abbigliamento: 3 arresti. Terracina, furto in un negozio di abbigliamento: 3 arrestiTerracina, 5 aprile 2026 – Tre persone, due uomini e una donna, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Terracina con l’accusa di furto aggravato in concorso. L’intervento è scattato durante un ... ilfaroonline.it Vitulazio, furto aggravato in supermercati: in manette due personeL’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa relativa alla ricerca di due soggetti – un uomo e una donna – che ... napolivillage.com Ancora un furto a #Villaricca: rubato un cavo di ricarica per auto elettrica. A documentare tutto un cittadino, arrivato sul posto per ricaricare il veicolo e trovato la postazione vandalizzata. Cresce la preoccupazione tra i residenti per episodi sempre più frequenti. facebook Furto di quadri a Parma, l’appello della Fondazione: “Venite a difendere la bellezza” x.com