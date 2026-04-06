Furto a Roma | senza divise e iPad a rischio la Uyba Volley U16

A Roma, un furto ha interessato le giovani atlete della squadra di volley U16, sottraendo divise e dispositivi tecnologici come iPad. L’episodio ha portato alla perdita di parte del materiale necessario per le attività sportive e potrebbe influenzare la partecipazione delle ragazze alle prossime gare. La squadra ha segnalato l’accaduto alle autorità e sta valutando come procedere.

Il furto di divise e materiale tecnologico a Roma colpisce le giovani atlete della Uyba Volley U16, mettendo a rischio la loro partecipazione al prossimo impegno agonistico. L’episodio è avvenuto poco prima delle festività pasquali, durante la trasferta per il XV Randazzo International Tournament 2026. Il colpo è avvenuto nei pressi della palestra dove si erano appena concluse le premiazioni. Ignoti hanno forzato l’accesso al pulmino della società di Busto Arsizio, situata in provincia di Varese, saccheggiando i borsoni delle giocatrici. Oltre all’abbigliamento tecnico, sono spariti gli iPad di staff tecnico e atlete. I Carabinieri, informati tramite denuncia, hanno inizialmente localizzato i dispositivi all’interno di un campo Rom vicino, ma i tablet sono stati spenti dopo pochi minuti, scomparendo dai radar. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto a Roma: senza divise e iPad, a rischio la Uyba Volley U16 Derby U16: Piace Volley travolge la VAP 3-0Il derby piacentino tra le formazioni Under 16 si è concluso con una netta affermazione del Piace Volley sulla VAP per tre set a zero. Igor Agil Volley: secondo e quarto posto territoriale per due squadre U16Due squadre alle Final Four territoriali U16: un secondo e un quarto posto per le formazioni targate Igor Agil Volley.