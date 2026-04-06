A Roma, è disponibile un pacchetto funebre al costo di 1.250 euro, pensato per offrire un saluto dignitoso ai defunti. Il servizio comprende i principali interventi necessari per il rito funebre, con l’obiettivo di facilitare le famiglie durante il momento di lutto. La proposta si rivolge a chi cerca soluzioni complete e accessibili per il funerale.

Exequia propone a Roma un pacchetto per il commiato finale con costi a partire da 1.250 euro, integrando servizi essenziali per garantire dignità e sostenibilità economica alle famiglie in lutto. L’organizzazione di un funerale rappresenta spesso un momento di smarrimento dove il dolore si scontra con la necessità di decisioni rapide e concrete. In questo scenario, la ricerca di una soluzione accessibile non è un tentativo di sminuire il saluto, ma una strategia per affrontare il lutto senza che il peso finanziario sovrasti il ricordo. La proposta di Exequia si basa su un equilibrio tra costi contenuti e qualità del servizio, partendo da una cifra base di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Funerale a Roma: pacchetto completo da 1.250€ per un saluto dignitoso

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David Riondino: folla ai funerali nella chiesa degli Artisti a RomaFamiliari, amici di vecchia data e tanta gente comune per l'ultimo saluto a David Riondino, morto sabato nel suo appartamento romano all'età di 73 anni. La salma dell'attore e cantautore é arrivata al ... romatoday.it

I funerali di David Riondino a Roma, il parroco: «Grande sognatore di bene»Morto a 73 anni nella sua casa romana. I funerali nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo. Tra gli altri presenti Nichi Vendola, Sabina e Corrado Guzzanti, Antonio Catania, Gianni Cuperlo, Ste ... roma.corriere.it