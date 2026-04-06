Fuga tra le rocce in Iran | Special Ops USA salvano il colonnello

Le forze speciali statunitensi hanno portato a termine un’operazione di salvataggio in Iran, recuperando un ufficiale dell’Aeronautica Militare disperso nel territorio iraniano. L’estrazione è avvenuta due giorni dopo che il suo velivolo, un caccia F-15E Strike Eagle, era stato abbattuto. La fuga tra le rocce ha richiesto un intervento mirato delle forze speciali, che hanno portato a termine il compito senza riportare perdite.

Le forze speciali degli Stati Uniti hanno completato l’estrazione di un ufficiale dell’Aeronautica Militare disperso in territorio iraniano, due giorni dopo l’abbattimento del suo caccia F-15E Strike Eagle. L’operazione si è conclusa con il recupero del secondo membro dell’equipaggio, che era rimasto isolato e senza supporto dopo una violenta manovra di espulsione. Il militare era diventato un obiettivo strategico per Teheran, che aveva promesso premi per la sua cattura nell’intento di utilizzarlo come pedina nei trattati diplomatici. La corsa contro il tempo tra vette e nascondigli. Il dramma ha avuto inizio quando l’F-15E Strike Eagle, il primo velivolo perso per colpo nemico in questo conflitto, è precipitato al suolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga tra le rocce in Iran: Special Ops USA salvano il colonnello Leggi anche: Le 36 ore del colonnello pilota in fuga dagli iraniani: la pistola, il riparo in una fessura tra le montagne (e un messaggio criptato) Usa-Iran, i Paesi Arabi salvano il dialogo ma Trump avverte: "Se non vogliono l'accordo..."In un drammatico gioco di specchi diplomatico, il filo sottile che collega la Casa Bianca e il regime degli Ayatollah è stato riannodato a pochi...