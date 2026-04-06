Fratelli d' Italia la sindaca di San Cipriano fuori dal partito che però precisa | La sua non è stata un' uscita volontaria

La sindaca di San Cipriano ha lasciato il partito Fratelli d’Italia, anche se ha precisato che non si è trattato di una scelta volontaria. La Presidenza provinciale di Salerno ha emesso una nota per chiarire la vicenda e riferire sulla questione. La dichiarazione arriva in seguito alle parole del sindaco, che aveva annunciato la propria uscita. La comunicazione ufficiale mira a fare luce sulla reale dinamica dei fatti.

“In merito alle dichiarazioni del sindaco Sonia Alfano circa una presunta uscita volontaria da Fratelli d’Italia, la Presidenza provinciale di Salerno ritiene necessario ristabilire con chiarezza la verità dei fatti. Non siamo al cospetto di una scelta maturata in questi giorni, ma essa altro non è che la logica conseguenza di una vicenda comportamentale già da tempo oggetto di attenzione da parte del partito. Atteggiamenti non coerenti con i valori, le regole e la linea politica di Fratelli d’Italia erano infatti già sottoposti all’esame della Commissione provinciale di garanzia e disciplina, appositamente chiamata a valutare la posizione della Alfano". 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: La scritta che imbrattava la nuova sede di Fratelli d'Italia è stata rimossa Castel San Giorgio, Fratelli d’Italia: "Dipendenti in fuga dal Comune e dal sindaco"Il gruppo consiliare: "Un’Amministrazione sana valorizza le competenze, costruisce rispetto e trattiene il personale qualificato" “Negli ultimi anni,... Argomenti più discussi: Sonia Alfano, sindaca di San Cipriano Picentino lascia Fratelli d'Italia. Lo spiega in diretta a Radio Alfa; IL SINDACO DI SAN CIPRIANO PICENTINO SONIA ALFANO: CON RAMMARICO LASCIO FRATELLI D’ITALIA; SAN CIPRIANO D’AVERSA – Attivato il Codice Rosso in seguito a lite familiare con donna in ospedale. Importante l’intervento dei carabinieri; FI - FORZA ITALIA * CAMERA: SAN CIPRIANO PICENTINO: MARTUSCIELLO, NESSUN CONTATTO CON IL SINDACO ALFANO. San Cipriano Picentino arriva su RaiPlay! Il cortometraggio "Oltre i grattacieli c'è la capitale", nato dal corso di cinematografia del nostro Comune e diretto da Valentina Galdi, è disponibile da oggi sulla piattaforma RaiPlay. Un'occasione imperdibile p facebook