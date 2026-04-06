Stasera, nel programma di approfondimento di Rai 3, viene trasmesso un nuovo episodio di

Massimo Giletti, nel lunedì di Pasquetta, torna con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 6 aprile 2026. Nella nuova puntata è attesa la giornalista e conduttrice di Belve Francesca Fagnani, attenta conoscitrice della ‘ mala romana ‘, chiamata a intervenire sul peso criminale e mafioso di alcuni personaggi che da anni si spartiscono il potere nella Capitale: dal boss camorrista Michele Senese, fondatore del clan che porta il suo nome, a Fabrizio Piscitelli, passando per Elvis Demce, narcos e braccio destro di Piscitelli. A seguire, spazio all’analisi di come la piattaforma TikTok, amatissima dai più giovani, sia stata scelta dalle mafie non solo come vetrina per mettersi in mostra e raccogliere consensi, ma anche per trasmettere messaggi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Francesca Fagnani stasera a Lo Stato delle Cose

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SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. “LUI SI DR*GA”. È CAOS

Temi più discussi: Belve, svelato il primo look di Francesca Fagnani: le anticipazioni del 7 aprile; Rai, le novità di aprile 2026: Francesca Fagnani belva (doppia), Alberto Angela e Claudio Bisio star su Rai 1; Disney Plus, firmato l’accordo perfetto con la Rai: da Francesca Fagnani a Serena Rossi, i titoli più iconici sulla piattaforma; Stefano De Martino chiama Maria De Filippi e Francesca Fagnani per Sanremo 2027.

Francesca Fagnani ospite a Lo Stato delle Cose stasera su Rai 3Nel nuovo appuntamento con Lo Stato delle Cose, in onda oggi, 6 aprile alle 21.20 su Rai 3, Massimo Giletti ospiterà Francesca Fagnani. corrierenazionale.it

Chi è Francesca Fagnani, ospite a Sanremo 2026 / Austera e materna, una veste inedita con FulminacciFrancesca Fagnani sarà presente al Festival di Sanremo, parteciperà con Fulminacci alla serata delle cover con il brano Parole Parole. Per la prima volta in una veste inedita la conduttrice Francesca ... ilsussidiario.net

Questa sera alle 21.20 su Rai 3 torna “Lo Stato delle Cose” con una puntata che entra nei nodi più oscuri della criminalità e dell’attualità. Ospite Francesca Fagnani, che racconta il potere della mala romana, tra figure come Michele Senese, Fabrizio Piscitelli e facebook

Stefania Cappa chiede 15mila euro per andare a Belve, Francesca Fagnani blocca l’intervista x.com