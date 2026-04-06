Nella 31ª giornata di Serie A, il match tra Napoli e Milan si gioca allo stadio Maradona. Le formazioni ufficiali sono state annunciate dai tecnici Antonio Conte e Massimiliano Allegri, che hanno scelto i giocatori per questa importante partita. Entrambe le squadre si preparano a scendere in campo con le scelte fatte per affrontare il confronto. La partita rappresenta un momento chiave del campionato.

Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Bastoni Barcellona, bomba dalla Spagna: il difensore ha preso una decisione per il suo futuro! Ecco cosa pensa sull’addio all’Inter Calciomercato Juve: Cambiaso via in estate? Spunta una destinazione clamorosa per il terzino bianconero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Napoli Milan: le scelte di Conte e Allegri

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Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte di Sarri e AllegriMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del...

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Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: le decisioni di Conte e Allegri sul vice Hojlund, su Leao e PulisicNapoli-Milan, le formazioni ufficiali: le decisioni di Conte e Allegri sul vice Hojlund, bloccato dalla febbre, e su Leao e Pulisic, reduci da infortuni. sport.virgilio.it

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