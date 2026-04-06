Formazioni statistiche e anteprime tra cui TV live streaming notizie sulle squadre e pronostici sui quarti di finale di Champions League
Nelle ultime ore sono state diffuse diverse informazioni riguardanti le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League, con analisi di formazioni, statistiche e anticipazioni su TV, live streaming e pronostici. Tra le notizie più recenti, si segnala il trasferimento di Viktor Gyokeres all’Arsenal, avvenuto a luglio 2025, e l’ingaggio di Luis Suarez da parte del club portoghese, per circa 21,8 milioni di sterline dall’Almeria.
2026-04-06 14:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il giorno dopo che Viktor Gyokeres si è unito all’Arsenal dallo Sporting nel luglio 2025, i giganti portoghesi hanno ingaggiato Luis Suarez per una cifra dichiarata di circa £ 21,8 milioni dall’Almeria. Il nazionale colombiano Suarez ha segnato più gol nella seconda divisione con la sua ex squadra la scorsa stagione ed è il miglior marcatore nella massima serie nel 202526, contribuendo con 24 gol e cinque assist in 25 partite nella divisione, oltre a segnare cinque reti e realizzare due gol in 10 partite di Champions League. “Siamo così sicuri di non aver paura di nulla”, ha detto il 28enne alla UEFA, tramite Abola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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