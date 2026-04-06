Nelle ultime ore sono state diffuse diverse informazioni riguardanti le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League, con analisi di formazioni, statistiche e anticipazioni su TV, live streaming e pronostici. Tra le notizie più recenti, si segnala il trasferimento di Viktor Gyokeres all’Arsenal, avvenuto a luglio 2025, e l’ingaggio di Luis Suarez da parte del club portoghese, per circa 21,8 milioni di sterline dall’Almeria.

2026-04-06 14:45:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il giorno dopo che Viktor Gyokeres si è unito all’Arsenal dallo Sporting nel luglio 2025, i giganti portoghesi hanno ingaggiato Luis Suarez per una cifra dichiarata di circa £ 21,8 milioni dall’Almeria. Il nazionale colombiano Suarez ha segnato più gol nella seconda divisione con la sua ex squadra la scorsa stagione ed è il miglior marcatore nella massima serie nel 202526, contribuendo con 24 gol e cinque assist in 25 partite nella divisione, oltre a segnare cinque reti e realizzare due gol in 10 partite di Champions League. “Siamo così sicuri di non aver paura di nulla”, ha detto il 28enne alla UEFA, tramite Abola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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