Matteo Bianchi, vicepresidente del Comitato Europeo delle Regioni e consigliere comunale di Varese, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla gestione dei fondi europei nel 2028. Sottolinea l’importanza che enti locali e regionali continuino a svolgere un ruolo centrale in questo processo. La sua proposta arriva in un momento in cui si discute della sostenibilità economica dei territori dopo l’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Matteo Bianchi, vicepresidente del Comitato Europeo delle Regioni e consigliere comunale di Varese, sostiene la necessità che enti locali e regionali mantengano un ruolo centrale nella gestione dei fondi europei per garantire la sopravvivenza economica dei territori dopo il PNRR. La sfida si gioca a Bruxelles, dove il principio di sussidiarietà stabilito dal Trattato di Lisbona viene rivendicato per permettere a chi amministra concretamente le comunità, come sindaci e presidenti di regione, di influenzare i processi legislativi dell’Unione. Secondo Bianchi, questa presenza strategica è l’unico modo per intercettare con efficacia le risorse dirette e quelle di coesione, strumenti che diventeranno vitali una volta conclusa la fase legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondi UE 2028: la sfida di Bianchi per salvare l’autonomia locale

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