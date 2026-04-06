Flavio Cobolli fa valere il suo status al terzo batte Comesana e avanza a Montecarlo

Nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026, Flavio Cobolli, numero 10 del seeding, ha affrontato il qualificato argentino Francisco Comesana. Dopo due ore e mezza di partita, Cobolli ha conquistato la vittoria con il punteggio di 7-5, 2-6 e 6-3, avanzando così al secondo turno della competizione. La sfida si è svolta su tre set, con un primo parziale molto combattuto.

Nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis inizia con una vittoria il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che piega il qualificato argentino Francisco Comesana con lo score di 7-5 2-6 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia. Al secondo turno, mercoledì, la sfida sarà con il qualificato belga Alexander Blockx. Nel primo set l’azzurro deve annullare due palle break sul 15-40 del quarto game, ma infila quattro punti consecutivi e si salva, poi però la situazione si ripete nel sesto gioco, e questa volta alla seconda occasione lo strappo arriva. Cobolli reagisce immediatamente e trova il controbreak a trenta nel settimo game, per poi firmare l’aggancio sul 4-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli fa valere il suo status al terzo, batte Comesana e avanza a Montecarlo LIVE Cobolli-Comesana 7-5 2-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si va al terzo set, romano fallosoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. LIVE Cobolli-Comesana 7-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro con grinta fa suo il primo set, l’argentino chiama il MTOCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Temi più discussi: Sinner-Alcaraz, torna il duello per il trono da numero 1: Jannik in tabellone con Zverev e Medvedev; ATP Montecarlo, il cammino degli italiani: Sinner, possibile esordio con la promessa Kouame. Percorso a ostacoli per Musetti; Sinner e Paolini agli ottavi di Indian Wells, Cobolli eliminato; Cobolli si ferma e guarda avanti: niente Bucarest, priorità alla terra che conta. Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana. Tennis oggi LIVEMONTE-CARLO - È il giorno dell'esordio di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Monte-Carlo. L'azzurro, numero n.16 del mondo e decima testa di serie del tabellone, sfida al primo turno l'argentino Franci ... corrieredellosport.it Flavio Cobolli: Il mio approccio al tennis è sempre lo stesso. Difficile stare al passo dei grandiFlavio Cobolli si augura di iniziare nel migliore dei modi la stagione sulla terra rossa. L'anno scorso, il mattone tritato gli sorrise col successo in ... oasport.it COBOLLI VINCE LA BATTAGLIA CONTRO COMESANA Dopo due ore mezza di gioco la spunta Flavio al debutto del Masters 1000 di Montecarlo! Al secondo turno sfiderà il qualificato, classe 2005, Alexander Blockx facebook Definiti gli accoppiamenti con i giocatori provenienti dalle qualificazioni al '1000' di Monte-Carlo! Flavio Cobolli esordirà contro Francisco Comesaña. Per Matteo Berrettini, invece, il primo avversario sarà il lucky loser Roberto Bautista Agut. Matteo Arnaldi, x.com