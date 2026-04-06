Firenze arriva al cinema il film rivelazione di Oliver Laxe ‘Verrà il fuoco’

A Firenze arriva al cinema il nuovo film del regista Oliver Laxe, intitolato “Verrà il fuoco”. La pellicola è stata presentata recentemente in diverse rassegne internazionali e ha ottenuto riconoscimenti in vari festival. La sua uscita in sala segna un passo importante nel percorso artistico del regista, noto per il suo stile distintivo e le sue narrazioni intense. La distribuzione nelle sale cittadine è prevista per questa settimana.

Firenze, 6 aprile 2026 - Dopo il successo internazionale di Sirat, film spagnolo candidato ai Premi Oscar 2026 come Miglior Film Internazionale, arriva nelle sale italiane ‘ O que arde’ (Verrà il fuoco), il film che ha rivelato al mondo lo sguardo potente e visionario del regista galiziano Oliver Laxe, tra le voci più originali del cinema contemporaneo. Il film-rivelazione di Oliver Laxe, vincitore del Premio della Giuria - Un Certain Regard a Cannes 2019, è in programma al cinema La Compagnia dal 10 al 17 aprile L’incredibile exploit di Sirat - film che ha riscontrato un notevole successo di pubblico e critica -ha infatti portato molti a chiedersi chi sia Oliver Laxe, quali film abbia realizzato nel corso della sua carriera e da dove nasca il suo sguardo autoriale originale e inedito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, arriva al cinema il film rivelazione di Oliver Laxe ‘Verrà il fuoco’ Firenze, Gabriele Muccino presenta al cinema il film ‘Le cose non dette’Firenze, 1 febbraio 2026 - Due coppie in crisi, per motivi diversi, una figlia 13enne schiacciata da una madre iper ansiosa, un tradimento, una... Lavoreremo da grandi, arriva al cinema il nuovo film di Antonio AlbaneseUn esperimento in vitro tra un gruppo di persone che una fatalità rende totalmente fuori controllo. Argomenti più discussi: O que arde – Verrà il fuoco, il film di Oliver Laxe al cinema La Compagnia di Firenze; O Que Arde – Verrà il fuoco. O que arde – Verrà il fuoco Il film-rivelazione di Oliver LaxeDopo il successo internazionale di Sirât, film spagnolo candidato ai Premi Oscar 2026 come Miglior Film Internazionale, arriva nelle sale italiane O que arde (Verrà il fuoco), il film che ha rivelato ... controradio.it Sirât di Oliver Laxe: la recensione di Paolo MereghettiCosa ci fa un uomo con un bambino durante un rave nel mezzo del deserto marocchino? La risposta arriva molto presto: sta cercando la figlia maggiore, sparita cinque mesi prima durante uno di questi ... iodonna.it O que arde – Verrà il fuoco Il film-rivelazione di Oliver Laxe, vincitore del Premio della Giuria – Un Certain Regard a Cannes 2019 è in programma al cinema La Compagnia di Firenze dal 10 al 17 aprile facebook