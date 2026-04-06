Tra Fico e Izzo si è conclusa la relazione, dopo un periodo di difficoltà e dolore. Dopo aver attraversato momenti complessi, lui ha deciso di tornare dalla sua ex moglie. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, suscitando curiosità sul motivo di questa rottura. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi che hanno portato alla fine della storia.

Dall’amore al silenzio: cosa è successo tra Fico e Izzo. Sembrava una storia destinata a resistere anche alle prove più dure. E invece, a pochi mesi da quel racconto intenso condiviso in tv, tra Raffaella Fico e Armando Izzo è già finita. A rivelarlo è Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, parlando di una rottura netta e unilaterale, arrivata proprio alla vigilia di Pasqua. Una decisione che, secondo le indiscrezioni, sarebbe partita dal calciatore, oggi all’Avellino. Una fine improvvisa, soprattutto se si guarda a quello che la coppia aveva vissuto solo pochi mesi fa. Il dolore condiviso e le promesse: “Sembravano inseparabili”. Lo scorso gennaio, negli studi di Verissimo, la coppia aveva raccontato il momento più difficile: la perdita del bambino al quinto mese di gravidanza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Fico-Izzo, è già finita: addio dopo il dolore, lui torna dall’ex moglie

È finita tra Raffaella Fico e Armando Izzo: "Lui ha fatto pace con la ex moglie". Cosa sta succedendoIl calciatore del Monza avrebbe chiuso la storia con la showgirl per poi riavvicinarsi alla ex moglie: i dettagli raccontati da Gabriele Parpiglia...

Raffaella Fico è tornata single? Con Armando Izzo è già finita? Scoppia il gossip, ma lui fa una scelta drasticaVoci, sospetti e mezze smentite: intorno alla relazione tra Raffaella Fico e Armando Izzo, nelle ultime settimane, si è addensata più di una nuvola.

Temi più discussi: Armando Izzo e Raffaella Fico si sono lasciati!; Raffaella Fico e Armando Izzo, è crisi? Le ultime clamorose indiscrezioni; Non è possibile.... Raffaella Fico e Armando Izzo, altra brutta notizia dopo la tragedia in famiglia: si è saputo tutto; Raffaella Fico e Armando Izzo sono in crisi? Gli indizi social.

Raffaella Fico e Armando Izzo, è finita: chi ha lasciato chi e i motivi dell’addioRaffaella Fico e Armando Izzo si sono detti addio. Questo almeno è ciò che assicura il giornalista Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha raccontato i retroscena della presunta rottura. La n ... gossipetv.com

Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di PasquaSarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua per tornare dall'ex moglie Titta ... fanpage.it

Sarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: Il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua per tornare dall’ex moglie Titta Angellotti facebook