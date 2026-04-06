Fiamme in un appartamento evacuato il palazzo per precauzione

A Porto Empedocle, un incendio si è sviluppato in un appartamento, portando all’evacuazione del palazzo per motivi di sicurezza. Le fiamme sono scoppiate rapidamente, generando molto fumo che si è diffuso nella scala condominiale. I residenti sono stati invitati ad abbandonare le abitazioni e a uscire in strada, mentre i vigili del fuoco intervenivano per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Momenti di paura a Porto Empedocle per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme si sono propagate in pochi minuti, sprigionando un denso fumo che ha invaso la scala condominiale e costretto i residenti a uscire in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area, e i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Non si registrano feriti, ma l’abitazione ha riportato danni. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate diverse ore. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Arresto cardiaco durante la Via Crucis: uomo salvato dai figuranti-soccorritori, trasferito all'ospedale di Caltanissetta 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzo Fuorigrotta, incendio in un appartamento: anziana salvata, evacuato il palazzoIncendio in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Consalvo a Fuorigrotta, Napoli. Incendio in appartamento, morta la proprietaria Temi più discussi: Fiamme in un appartamento a Gorizia, due intossicati; Fiamme in un appartamento nel centro di Gorizia; Fiamme in un condominio in via Cremonino: Vigili del fuoco portano in salvo due persone; Incendi a Roma, fiamme in un deposito e paura in un appartamento nell’Esquilino. Violenta esplosione distrugge parte di un appartamento: fiamme e pauraIntervento in emergenza dal comando di Trieste con tre squadre dei vigili del fuoco per spegnere il rogo scaturito dall'esplosione ... notizie.it Incendio in appartamento a Porto Empedocle: tanta paura ma nessun feritoMomenti di forte apprensione nella tarda mattina di oggi, giorno di Pasquetta, quando un incendio è divampato all’interno di un appartamento, a Porto Empedocle. Secondo una prima ricostruzione le fiam ... grandangoloagrigento.it Palazzina comunale in fiamme a #Legnano: dopo il #fuoco e la paura, avviati i #lavori per le messa in sicurezza. Cinquanta gli #sfollati facebook Emergenza incendio ad Alto Reno Terme: bosco in fiamme, in azione 7 squadre di vigili del fuoco x.com