Fiamme a Senago | devastato il gioiello barocco di Villa Sioli

Lunedì 6 aprile 2026, nel pomeriggio, un incendio ha interessato Villa Sioli, una dimora storica del Seicento immersa in un parco a Senago. Le fiamme hanno provocato danni ingenti alla struttura barocca, nota come un vero e proprio gioiello architettonico della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio ha colpito nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026 Villa Sioli a Senago, danneggiando una dimora storica del Seicento situata all’interno di un parco. L’evento ha interessato l’edificio mentre era soggetto a interventi di ristrutturazione, sollevando preoccupazioni per l’integrità del patrimonio architettonico. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando una chiamata alla centrale dei vigili del fuoco ha segnalato l’inizio del rogo. Le fiamme si sono propagate rapidamente in tutto il complesso, generando una colonna di fumo nero visibile a grande distanza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso da parte dei pompieri. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte o ferite nell’incidente che ha colpito particolarmente l’ala più antica della struttura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiamme a Senago: devastato il gioiello barocco di Villa Sioli Senago, matrimonio in Villa Sioli per il calciatore dell’InterI veicoli moderni devono superare regolarmente i test sulle emissioni per garantire che rispettino le… Nel panorama della sanità lombarda, CEDAM... Senago, brucia Villa Sioli: danni all’edificio del ‘600Senago, 6 aprile 2026 – C’è timore per le sorti di Villa Sioli, dimora seicentesca all’interno di un parco di Senago, colpita nel pomeriggio da un... Senago, brucia Villa Sioli: danni all’edificio del ‘600Vigili del fuoco in azione a partire dalle 16: colpita l’ala più vecchia della dimora, attualmente in fase di restauro. A cavallo fra ’700 e ‘800 ospitò il poeta Carlo Porta ... ilgiorno.it Incendio nella dimora di Carlo Porta: devastata dal rogo parte della storica Villa Sioli nel MilaneseFiamme nel pomeriggio di Pasquetta: nella struttura seicentesca sono in corso lavori di restauro ... milanotoday.it