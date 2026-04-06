Lo scorso 4 aprile, un episodio di Saturday Night Live ha suscitato molte reazioni online. Lo spettacolo ha satirizzato Bryon Noem, marito della governatrice, in relazione a uno scandalo che coinvolge feticismi sessuali. La puntata ha generato un acceso dibattito e numerose polemiche sui social, portando l’attenzione su un caso che ha avuto ripercussioni nel mondo dello spettacolo e della politica.

Saturday Night Live ha scatenato una tempesta di critiche online dopo l’episodio del 4 aprile, in cui ha ridicolizzato Bryon Noem, marito di Kristi Noem, a seguito di uno scandalo legato a feticismi sessuali. L’intervento satirico, inserito nel segmento Weekend Update, ha diviso il pubblico tra chi apprezza la parodia e chi accusa il programma di ipocrisia. L’attenzione si è concentrata su Sarah Sherman, che ha interpretato Bryon Noem indossando un costume esagerato composto da pantaloncini rosa aderenti e protesi per il seno. Durante la scena, l’attrice ha interagito con Michael Che, scherzando sulla posizione dei propri capezzoli e sfidando l’interlocutore a sbeffeggiare le sue preferenze sessuali davanti a milioni di telespettatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feticismi e satira: lo scontro totale per lo scandalo Noem

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