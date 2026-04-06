Feste di quartiere | Municipio IV finanzia arte e cultura locale

Il Municipio IV ha annunciato l'apertura di un bando destinato a finanziare eventi e manifestazioni culturali nelle aree dei quattro quartieri della zona. La presidente del Municipio ha reso pubblica questa iniziativa, mirata a sostenere le feste di quartiere e le attività artistiche locali. La misura prevede l’assegnazione di fondi per spettacoli e iniziative legate alle tradizioni delle comunità che abitano in quella zona.

La presidente del Municipio IV, Maria Chiara Addabbo, ha reso pubblico un bando per finanziare spettacoli e manifestazioni culturali legate alle feste tradizionali dei quattro quartieri della zona. L’obiettivo è sostenere l’identità locale e favorire l’integrazione sociale attraverso l’arte. L’iniziativa punta a dare respiro a ricorrenze che, sebbene non tutte siano ufficialmente riconosciute come feste patronali, possiedono un valore storico e sociale immenso abita il territorio. Il Municipio IV intende utilizzare questi eventi come leve per rafforzare il legame tra i residenti e le loro radici, specialmente nelle aree più periferiche. Il calendario delle celebrazioni e le tipologie di spettacolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Feste di quartiere: Municipio IV finanzia arte e cultura locale Spettacoli e concerti per le feste di quartiere: il Municipio IV lancia il bando per quattro eventiIl Municipio IV cerca partner per organizzare eventi in occasione delle tradizionali feste religiose che si celebrano nei quattro quartieri del suo... «Le feste di compleanno dei bambini disturbano il quartiere», indagata la titolare di un locale a Roma per «disturbo del riposo»Una denuncia per «disturbo del riposo» ha acceso lo scontro nel cuore di Monteverde Nuovo, a Roma, dove da due anni si fronteggiano il ristorante... Temi più discussi: Spettacoli e concerti per le feste di quartiere: il Municipio IV lancia il bando per quattro eventi; Roma. 'Festa della Lettura' del Secondo Municipio, tre mesi di eventi: 'l’Iliade torna a parlare al presente'; Online l’avviso del Municipio IV per la realizzazione di eventi culturali in occasione delle principali festività tradizionali in programma nei quartieri del territorio; Parole oltre ogni confine: a Roma torna la Festa della Lettura. Roma, torna l''Ottobrata Testaccina': festa di quartiere tra memoria, cultura e socialitàRoma, 22 ott. (Adnkronos) - Sabato 25 ottobre il Rione Testaccio si prepara a ospitare una nuova edizione dell''Ottobrata Testaccina', una grande festa di quartiere gratuita dedicata alla tradizione ... iltempo.it Roma, I Municipio sostiene Feste Rionali: si parte con San GiuseppeIl I Municipio di Roma Capitale conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle tradizioni popolari e del patrimonio culturale dei quartieri attraverso il sostegno alle Feste Rionali, momenti ... adnkronos.com FESTE E GIOCHI POPOLARI - LA CANOFIENA IN ROMA - Anno 1809 -Autore Bartolomeo Pinelli: Uno dei divertimenti preferiti delle ragazze romane era l'altalena, che veniva in genere sospesa agli architravi dei portoni. Si giocava all'altalena, detta romanes facebook