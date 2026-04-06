Farai la fine di Roberta Siragusa accusato di stalking nei confronti di una 19enne | chiesto il processo

Un ragazzo di 25 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking nei confronti di una ragazza di 19 anni. La richiesta di processo è arrivata dopo che le autorità hanno raccolto elementi a sostegno dell’accusa, che include anche minacce e comportamenti persecutori. La vicenda ha attirato l’attenzione sui casi di persecuzione online e offline, con le autorità che proseguono nelle indagini per chiarire ogni dettaglio.

Chiesto il rinvio a giudizio per un ragazzo di 25 anni accusato di stalking nei confronti di una 19enne. Per un anno avrebbe minacciato la ragazza, aggredendola e tormentandola con profili fake sui social. "Farai la fine di Roberta Siragusa (vittima di femminicidio, ndr)", le avrebbe detto in un'occasione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

"Se vai con altri ragazzi farai la fine di Roberta Siragusa", chiesto il rinvio a giudizio per un 24enneL’avrebbe minacciata in più occasioni arrivando a citare il brutale omicidio di una diciassettenne e sostenendo che se fosse andata con altri ragazzi...

Roberta Bruzzone indagata per stalking nei confronti di una criminologa rivale: chi è Elisabetta Sionis (video)Roberta Bruzzone è indagata dalla Procura di Cagliari per stalking in concorso con un gruppo di suoi «fedelissimi».

Farai la fine di Roberta Siragusa, la procura chiede rinvio a giudizio per stalkerLa procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto il rinvio a giudizio di un ragazzo di 25 anni, Daniele Luigi Fallica, accusato di stalking nei confronti di una giovane di 19 anni alla quale avrebbe ... ansa.it

«Farai la fine di Roberta Siragusa»: 19enne perseguitata, colpita alla testa con una pietra e presa a pugni allo stomaco. Chiesto il«Farai la fine di Roberta Siragusa». È questa la frase che ha segnato mesi di paura per una ragazza di 19 anni, finita al centro di ... msn.com