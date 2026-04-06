Faeto isolata dal fango | l’Esercito interviene per salvare il borgo

Il comune di Faeto, situato nei Monti Dauni, si trova attualmente isolato a causa di un cedimento franoso che ha interessato la strada provinciale 125. Il sindaco ha comunicato che la zona è stata messa in sicurezza grazie all’intervento delle forze armate, che hanno operato per recuperare l’accesso al borgo. La situazione ha provocato disagi alla popolazione e alle attività locali, che si sono viste improvvisamente isolate.

Il sindaco Michele Pavia ha annunciato che il comune di Faeto, nei Monti Dauni, si trova attualmente isolato a causa di un cedimento franoso lungo la strada provinciale 125. L’emergenza è scaturita da una violenta ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Foggia, causando straripamenti di torrenti e fiumi oltre a numerosi smottamenti. Per ripristinare i collegamenti, il Genio Guastatori dell’Esercito sta collaborando con la ditta incaricata dalla Provincia per rimuovere detriti, fogliame e alberi. L’obiettivo immediato è liberare un tratto di circa cento metri per verificare se il manto stradale presenti crepe o danni strutturali non ancora visibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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