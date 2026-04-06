Le squadre che hanno superato le fasi iniziali dell’FA Cup 202526 si preparano per la semifinale che si giocherà a Wembley. Le partite di andata e ritorno decideranno le due finaliste che si sfideranno nella finale prevista per la prossima stagione. La semifinale rappresenta l’ultimo ostacolo prima dell’atto conclusivo della coppa nazionale, con le squadre pronte a confrontarsi sul campo.

FA Cup 202526: finaliste pronte per la semifinale decisiva!"> Il Cammino Verso la Finale di Wembley: La Semifinale dell’FA Cup 202526. L’attesa è finita e il destino delle squadre è stato tracciato. La semifinale dell’FA Cup 202526 ha riservato incontri di grande interesse, con Chelsea che affronterà Leeds United e Manchester City che sfiderà Southampton. Questi scontri promettono spettacolo e emozioni, con le squadre pronte a lottare per un posto nella storica finale di Wembley. Chelsea vs Leeds United: Una Rivalità Storica. Il match tra Chelsea e Leeds United non è soltanto una semplice semifinale; porta con sé una rivalità che affonda le radici negli anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - FA Cup 2025/26: finaliste pronte per la semifinale decisiva!

Il City travolge il Liverpool 4 a 0 e vola in semifinale di Fa Cup: decisiva la tripletta di HaalandSerata amara per il Liverpool, che subisce tutta la furia di un ritrovato Erling Haaland.

Squadre del terzo turno della FA Cup 2025/262026-01-12 20:48:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

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