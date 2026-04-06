Nella giornata di oggi, il Chelsea ha ottenuto una vittoria significativa nella FA Cup, superando il Port Vale con un punteggio di 7-0 e conquistando così un posto tra le quattro squadre rimaste nella competizione. La partita ha visto un netto dominio da parte dei Blues, che ora si preparano per le semifinali, mentre il tecnico Liam Rosenior può affrontare questa fase con maggiore fiducia. L’incontro è stato descritto come un successo importante per il club e il suo staff.

2026-04-04 20:21:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Chelsea ha fatto irruzione nelle semifinali della FA Cup – e ha allentato la pressione sul tecnico Liam Rosenior – con un’enfatica vittoria per 7-0 sul Port Vale questo pomeriggio. I padroni di casa hanno goduto di un dominio quasi totale contro i lottatori della League One con sei giocatori diversi che hanno messo i loro nomi sul referto, oltre a un autogol di Jordan Lawrence-Gabriel. Il Chelsea era in vantaggio per 3-0 all’intervallo e non ha mostrato pietà al Port Vale in un secondo periodo unilaterale. Jorrel Hato, Joao Pedro e lo sfortunato Lawrence-Gabriel hanno segnato tutti nei primi 45 minuti e Tosin Adarabioyo, Andrey Santos, Willian Estevao e Alejandro Garnacho hanno completato la disfatta dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Estevao interpreta i Blues Hammer League One che lottano per raggiungere le semifinali della FA Cup

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