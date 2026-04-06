Estate 2026 scatta il bando per i centri estivi | ecco come ottenere i contributi

Entro il 20 aprile, i gestori dei centri estivi possono presentare domanda al Comune di Forlì per ottenere i contributi previsti dal progetto regionale contro le povertà educative e per agevolare la conciliazione tra vita familiare e lavoro. La Regione Emilia Romagna finanzia questa iniziativa con risorse del Fondo Sociale Europeo. La procedura riguarda esclusivamente le richieste relative ai centri estivi per l’estate 2026.

Aperte le adesioni per le strutture educative che vogliono convenzionarsi. Obiettivo: abbattere le rette e contrastare la povertà educativa I gestori interessati ad aderire al progetto dovranno possedere una chiara connotazione educativa, avere sede nel territorio comunale ed essere rivolti a bambiniragazzi nella fascia d'età compresa tra i 3 e i 13 anni senza discriminazione alcuna. Tutte le caratteristiche necessarie all'adesione al progetto sono elencate nell'Avviso, consultabile sul sito internet del Comune di Forlì. Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica ed essere corredate di tutte le documentazioni richieste; dovranno essere trasmesse tramite pec a scuolaegiovani@pec. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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