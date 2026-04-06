Elisabetta Pozzi Gigio Alberti e Giuseppe Sartori portano in scena The Other Side al Teatro Duse

Da mercoledì 8 a domenica 12 aprile, il Teatro Duse di Genova ospita la rappresentazione di “The Other Side”, uno spettacolo scritto da Ariel Dorfman e tradotto in italiano da Alessandra Serra. La messa in scena vede protagonisti Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori. Dopo le anteprime estive tra il Mittelfest e Borgio Verezzi, la produzione arriva sul palco genovese, portando sul palco il testo teatrale.

Dopo il debutto estivo, tra il Mittelfest di Cividale del Friuli e Borgio Verezzi, da mercoledì 8 a domenica 12 aprile arriva a Genova, sul palcoscenico del teatro Eleonora Duse, “The Other Side”, testo di Ariel Dorfman, nella traduzione di Alessandra Serra. In scena un trio interpreti (di gran classe: Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori) le cui azioni sono accompagnate dal contrappunto delle musiche originali di Daniele D’Angelo. Coproduzione del Teatro Nazionale di Genova con CTB Centro Teatrale Bresciano, il Teatro Stabile Sloveno di Trieste e Mittelfest2025. Ma chi è, davvero, l’Altro? The Other Side di Ariel Dorfman mescola sapientemente l’assurdo, la metafora e la realtà per raccontare i traumi della guerra, le sue conseguenze e il fragile confine tra il dentro e il fuori, tra il Sé e l’Altro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Al Teatro Duse arriva il testo di Ariel Dorfman, “The Other Side”. In scena Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori Teatro Nazionale di Genova facebook